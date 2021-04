Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen, Landkreis Tuttlingen) Ohne Führerschein und betrunken hinter dem Steuer eines Autos vor der Polizei geflüchtet und Unfall gebaut (20.04.2021)

Trossingen, Landkreis Tuttlingen (ots)

Am späten Dienstagabend ist ein 35-jähriger Mann betrunken hinter dem Steuer eines Dacias vor einer Polizeistreife geflüchtet und hat dabei einen Unfall gebaut. Der Mann war nicht nur erheblich alkoholisiert, sondern auch nicht im Besitz des erforderlichen Führerscheins. Kurz nach 22.30 Uhr fiel der Dacia-Fahrer an der Kreuzung Brühlstraße und Eberhardstraße eine Streife auf. Beim Erkennen des Dienstfahrzeugs beschleunigte der Fahrer des Dacias und flüchtete mit hoher Geschwindigkeit und weit mehr als den vorwiegend erlaubten 30 Kilometer pro Stunde über die Schnutterstraße, Türmlestraße, Eichstraße, Brunnenstraße und Stadionstraße bis in die Straße "Am Kälberrain", wo der Mann am Ende der als Sackgasse ausgelegten Straße gegen ein massives Metalltor der Umzäunung zum Sportgelände des Tennisvereins prallte. Am Dacia und dem Tor entstand rund 3000 Euro Schaden. Vermutlich schon beim Unfall leicht verletzt, versuchte der 35-Jährige dann zu Fuß vor den eingetroffenen Beamten zu flüchten, stürzte aber dann und verfing sich auch noch im Zaun, wo sich der Mann eine Fleischwunde am Schenkel zuzog. Schließlich wurde der 35-Jährige von den Beamten vorläufig festgenommen. Nach einer durchgeführten Blutentnahme kommt auf den alkoholisierten Autofahrer nun ein entsprechendes Strafverfahren zu, unter anderem wegen Fahrens unter Alkoholeinwirkung und ohne Führerschein sowie wegen dem verursachten Verkehrsunfall.

