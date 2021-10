Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Nach mutmaßlicher Vergewaltigung - Tatverdächtiger in Haft

Stuttgart (ots)

Polizeibeamte haben am Mittwoch (13.10.2021) einen 20 Jahre alten Heranwachsenden festgenommen, der im Verdacht steht, am 02.10.2021 eine 20 Jahre alte Frau in einer Stuttgarter Diskothek vergewaltigt zu haben. Der Tatverdächtige soll die junge Frau gegen 03.00 Uhr unter einem Vorwand in die Toilette gelockt und anschließend vergewaltigt haben. Ermittlungen führten auf die Spur des 20-Jährigen. Der tatverdächtige Deutsche wurde am Donnerstag (14.10.2021) mit Haftbefehlsantrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem zuständigen Richter vorgeführt, der den Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte.

