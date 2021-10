Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Wohnhaus eingebrochen

Stuttgart-Steinhaldenfeld (ots)

Am Mittwoch (13.10.21) ereignete sich an der Straße "Im Schneckenberg" ein Einbruch in ein Einfamilienhaus. Gegen 20.20 Uhr erhielt der abwesende Hauseigentümer eine Alarmierung mit Bildaufschaltung auf sein Handy, auf welcher er eine männliche Person erkannte, die sich in seinem Haus aufhielt. Beim Eintreffen der Polizei flüchteten mehrere Personen zu Fuß, von denen eine nach wenigen Metern eingeholt und festgenommen werden konnte. Bei dem Festgenommenen konnte eine geringe Menge Bargeld sowie mutmaßliches Einbruchwerkzeug aufgefunden werden. Eine Sichtung der Videoaufnahmen ergab, dass sich noch weitere Personen in dem Haus aufgehalten hatten, welchen jedoch die Flucht gelang. Zur Fahndung nach den Flüchtigen war auch ein Hubschrauber im Einsatz. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189905778 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzten.

