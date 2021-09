Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Mundelsheim: Unfall beim Wenden

Ludwigsburg (ots)

Ein 48-jähriger Autofahrer war am Donnerstag gegen 13:00 Uhr auf der L 1115 von Mundelsheim in Richtung der Autobahn-Anschlussstelle unterwegs. Kurz davor versuchte er mit seinem Peugeot trotz durchgezogener Linie zu wenden und achtete dabei nicht auf den entgegenkommenden Ford eines 57-Jährigen. Beim Zusammenstoß der Fahrzeuge zog sich der 57-Jährige Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An den Autos entstand Sachschaden in Höhe von etwa 6.000 Euro. Sie waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell