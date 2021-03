Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Hamm-Herringen (ots)

Ein 25-jähriger Motorradfahrer wurde am Donnerstag, 18. März 2021, gegen 16 Uhr, bei einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Lange Straße / Kissinger Weg leicht verletzt. Er befuhr zum Unfallzeitpunkt die Lange Straße in Fahrtrichtung Innenstadt, als ein 51-jähriger Autofahrer mit seinem Nissan vom Kissinger Weg einen Abbiegevorgang nach links auf die Fahrbahn der Lange Straße Richtung Innenstadt vornahm. Der Kradfahrer leitete daraufhin eine Notbremsung wie auch ein Ausweichmanöver ein, was schließlich zu einem Sturz führte. Der 25-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, wo er nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden konnte. Es entstand ein Sachschaden von etwa 1500 Euro. (as)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell