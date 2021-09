Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Einbrecherin ertappt und geflüchtet - Polizei sucht Zeugen

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Böblingen ermittelt wegen eines Vorfalls am Mittwoch gegen 19:45 Uhr am Ida-Ehre-Platz in Böblingen und bittet um sachdienliche Hinweise zur weiteren Aufklärung der Tat.

Dem bisherigen Ermittlungsstand nach kletterte eine junge Frau oder Jugendliche durch ein geöffnetes Fenster in ein ebenerdig gelegenes Büro im Gebäude der dortigen Kongreßhalle und stahl einen Geldbeutel. Die Besitzerin des Geldbeutels bemerkte die Täterin und konnte sie bis in die Poststraße verfolgen. Dort warf die Unbekannte den Geldbeutel davon, nachdem sie etwas Bargeld entnommen hatte. Die Täterin soll auch zur Vorbereitung der Tat das Büro vom Vorplatz aus ausgespäht haben.

Die Unbekannte wurde wie folgt beschrieben: etwa 15 bis 18 Jahre alt, etwa 160 Zentimeter groß, schlanke Figur, auffällig gelbe Zähne, dunkle Haare, helle Hautfarbe und bekleidet mit einem olivfarbenen Trägershirt.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Tatablauf oder zur Identifizierung der Unbekannten machen können, werden gebeten sich unter Tel. 07031 13 2500 mit dem Polizeirevier Böblingen in Verbindung zu setzen.

