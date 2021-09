Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: K1017/ Rutesheim: 73-jährige Pedelec-Fahrerin kollidiert mit Motorrad

Ludwigsburg (ots)

Auf der Kreisstraße 1017 (K1017) bei Rutesheim kollidierte am Mittwoch gegen 19:18 Uhr eine 73-jährige Pedelec-Fahrerin mit einem 42-jährigen Motorradfahrer. Die Seniorin wurde bei dem Unfall schwer verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Dem bisherigen Ermittlungsstand nach soll die 73-Jährige von einem Waldweg auf die Kreisstraße eingefahren sein und dabei dem 42-Jährigen, der mit seiner Yamaha von Heimerdingen nach Rutesheim unterwegs war, die Vorfahrt genommen haben. Bei der Kollision wurde die Frau auf einen gegenüberliegenden Feldweg geschleudert, während der 42-Jährige seitlich in den Grünstreifen fuhr und unverletzt blieb. An den Fahrzeugen entstand nur geringer Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell