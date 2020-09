Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg, B3 - Unfallhergang ungeklärt

Zeugenaufruf

Offenburg (ots)

Wie es am späten Dienstagnachmittag zu einem Unfall zwischen zwei Autofahrerinnen auf der B3 kam, ist bislang unklar und Teil der Ermittlungen. Die 57-Jährige und die 19-Jährige befuhren nach derzeitigem Sachstand kurz nach 17 Uhr die B3/B33 in Richtung Süden, als es auf Höhe der Abfahrt "Messe" zur Kollision kam. Durch den Zusammenstoß entstand an den ursprünglich hintereinanderfahrenden Autos lediglich ein kleiner Sachschaden am Opel der 19 Jahre alten Lenkerin. Verletzt wurde durch den Aufprall niemand. Vermutlich konnte ein Hondafahrer im nachfolgenden Verkehr den Unfall beobachten. Dieser und andere mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit den Beamten des Polizeireviers Offenburg unter der Telefonnummer 0781 21-2200 in Verbindung zu setzen. /jh

