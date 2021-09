Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: 40-Jähriger bei Wendemanöver verletzt

Ludwigsburg (ots)

Bei einem Wendemanöver mit seinem Sattelzug in der Benzstraße ist ein 44-jähriger Lkw-Fahrer mit dem Auflieger an der geöffneten Fahrertür eines Ford Transit hängen geblieben, der am rechten Fahrbahnrand stand. Der 40-jährige Fahrer des Ford befand sich zu diesem Zeitpunkt neben seinem Fahrzeug, beugte sich hinein und hielt sich an der Tür fest. Durch den Anstoß wurde sein linker Arm zwischen Auflieger und Tür eingeklemmt. Der Verletzte musste in ein Krankenhaus gebracht werden. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 4.500 Euro. Der Ford war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

