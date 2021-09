Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Exhibitionist aufgetreten

Ludwigsburg (ots)

In dem an den Weißacher Weg angrenzenden Waldgebiet "Eichholzer Täle" ist ein unbekannter Täter am Mittwochabend gegen 18:30 Uhr gegenüber einer 57-jährigen Frau als Exhibitionist aufgetreten. Bei dem Unbekannten soll es sich um einen Mann unter 30 Jahren handeln, der ein blaues T-Shirt trug. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizeidirektion Böblingen, Tel. 0800 1100225, entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell