Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Unbekannte gehen auf 17-Jährigen los

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen ermittelt derzeit gegen noch unbekannte Täter, die am Mittwoch gegen 20.00 Uhr im Bürgergarten in Bietigheim-Bissingen einen 17 Jahre alten Jugendlichen attackierten. Der Jugendliche radelte auf einem Fahrrad durch den Bürgergarten, als er unvermittelt von etwa zehn noch unbekannten Tätern angegriffen wurde. Diese zogen ihn von seinem Fahrrad und schlugen den 17-Jährigen, der glücklicherweise keine Verletzungen davontrug. Durch die Attacke wurden seine Smartwatch und sein Handy beschädigt. Die unbekannten, vermutlich ebenfalls jugendlichen Täter flohen letztlich in unbekannte Richtung. Sie waren bekleidet mit Jogginghosen und T-Shirts. Eine Person konnte näher beschrieben werden. Der Jugendliche soll etwa 16-Jahre alt sein, ein weißes T-Shirt getragen und gegelte Haare haben. Die Polizei bittet weitere Zeugen, die Hinweise geben könne sich unter Tel. 07142 405-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell