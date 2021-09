Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Grafenau-Dätzingen: Unbekannte zerstören großes Zelt

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag zerstörten bislang unbekannte Täter ein großes Party-/Festzelt, das sich auf einer Grünfläche zwischen der Wiesengrundhalle und der Straße "Stegmühle" in Dätzingen befand. Das Zelt war Teil des Grafenauer Sommercamps, das jährlich zum Ende der Sommerferien ein naturnahes Programm für Grundschüler anbietet. Die unbekannten Täter zerschnitten sämtliche als Fenster dienende Plastikwände und verursachten damit einen Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Der Polizeiposten Maichingen, Tel. 07031 20405-0, hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich zu melden.

