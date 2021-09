Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Freudental: Seniorin bei Unfall schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg, Tel. 0711 6869-0, sucht Zeugen, die am Mittwochabend im Kreuzungsbereich der Greutherstraße und der Pforzheimer Straße in Freudental einen Unfall beobachtet haben. Eine 80 Jahre alte Frau befuhr kurz nach 18.00 Uhr mit ihrem Fahrrad die abschüssig verlaufende Greutherstraße und wollte anschließend nach rechts auf den Gehweg der Pforzheimer Straße abbiegen, um in Richtung Ortsmitte weiter zu fahren. Mutmaßlich stieß sie hierbei gegen einen erhöhten Bordstein und stürzte in der Folge. Sie erlitt schwere Verletzungen und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

