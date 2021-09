Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Erdmannhausen: Brennende Thuja-Hecke

Ludwigsburg (ots)

Wegen einer brennenden Thuja-Hecke rückte die Freiwillige Feuerwehr Erdmannhausen am Mittwochabend gegen 21:55 Uhr aus. Im Erdmannhausener Osten brannte die etwa zwei Meter hohe Hecke auf einer Länge von ungefähr 20 Metern lichterloh. Weshalb die als Grundstücksumfriedung genutzte Pflanze in Brand geriet, konnte nicht zweifelsfrei geklärt werden. Als wahrscheinlichste Ursache kommt eine Zigarettenkippe in Betracht, die möglicherweise ein Passant, von einem angrenzenden Fußweg aus achtlos entsorgte. Die Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen und 20 Wehrleuten im Einsatz. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.500 Euro. Das Polizeirevier Marbach am Neckar, Tel. 07144 900-0, ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung und sucht Zeugen.

