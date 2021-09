Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Hemmingen: Porsche aufgebockt - Räder gestohlen

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Dienstag 19:30 Uhr und Mittwoch 11:00 Uhr bockten bislang unbekannte Täter einen Porsche 911 Carrera in einer Tiefgarage in der Allmendstraße in Hemmingen auf und entwendeten zwei Kompletträder. Zur Tatausführung wurden Steine unter das Fahrzeug gelegt, um die Demontage zu bewerkstelligen. Mutmaßlich weil der Porsche zu nah an einer Wand stand, blieb es bei den zwei gestohlenen Rädern. Der Wert des Diebesguts wird auf etwa 2.500 Euro geschätzt. Der Polizeiposten Schwieberdingen, Tel. 07150 383753-0, bittet Zeugen sich zu melden.

