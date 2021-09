Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Tödlicher Verkehrsunfall

Medebach (ots)

Mittwoch, 08.09.2021, 15.55 Uhr.

Korrektur Ortsangabe: Zum Unfallzeitpunkt befuhr eine 55-jährige Frau aus Medebach mit ihrem PKW die Landstraße 872 von Deifeld in Richtung Referinghausen. In einer Kurve kollidierte sie aus bisher ungeklärter Ursache mit einem entgegenkommenden 67-jährigen Motorradfahrer aus Essen, welcher die Landstraße in entgegengesetzter Richtung befuhr. Der Motorradfahrer verstarb noch an der Unfallstelle.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell