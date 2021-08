Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Körperverletzung - Briefkasten beschädigt - Räuberischer Diebstahl - Einbrüche

Fulda (ots)

Körperverletzung - Zeugen gesucht

Fulda/Edelzell - Am Samstagabend (21.08.), gegen 20:25 Uhr, wurde ein 55-jähriger Mann aus Fulda von einem Unbekannten angegriffen und verletzt. Der Fuldaer gibt an, dass er zu Fuß auf einem Feldweg zwischen Edelzell und Pilgerzell unterwegs war, als der Täter ihn unvermittelt angriff und dabei ins Gesicht sowie gegen den Oberkörper schlug. Das Opfer wurde durch den Angriff verletzt und musste ärztlich behandelt werden. Der Angreifer soll mit einem grünen Unimog unterwegs gewesen sein und wird vom Geschädigten folgendermaßen beschrieben: männlich, circa 50 Jahre alt, kurz rasierte Haare, sportliche Statur, bekleidet mit blauer Jeans, grauem Pullover und braunen Lederschuhen. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Briefkasten beschädigt

Künzell - Unbekannte beschädigten zwischen Samstagmittag (21.08.) und Montagmittag (23.08.) den Briefkasten einer Praxis in der Fuldaer Straße. Es entstand 200 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Räuberischer Diebstahl in Parkhaus

Fulda - In einem Parkhaus im Zieherser Weg wurde am Montagmorgen (23.08.) ein 43-jähriger Mann aus Berlin von einem Unbekannten bestohlen. Der Berliner stellte beim Beladen seines Pkws seinen Rucksack hinter sein Fahrzeug. Kurz danach nahm der Täter das Gepäckstück an sich und rannte weg. Der Bestohlene rannte dem Unbekannten nach und traf ihn nach einiger Zeit auf dem oberen Parkdeck an, als dieser gerade den Rucksack durchwühlte. Als der Berliner versuchte den Dieb festzuhalten, riss der Langfinger sich los und flüchtete mit der Geldbörse und dem Handy des Opfers. Der Geschädigte beschreibt den Täter wie folgt: männlich, circa 45 Jahre alt, gestutzter Bart, schwarze Bekleidung. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Schulgebäude

Fulda - In eine Schule im Pappelweg brachen Unbekannte zwischen Freitagnachmittag (20.08.) und der Nacht zu Montag (23.08.) ein. Die Täter gelangten über ein Fenster auf der Gebäuderückseite in die Räumlichkeiten und begaben sich danach in die Cafeteria. Dort durchwühlten sie mehrere Schränke und flüchteten daraufhin in unbekannte Richtung. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. Es entstand circa 1.000 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Keller von Mehrfamilienhaus

Fulda - In der "Hinteren Schleifersgasse" brachen Unbekannte zwischen Samstagmorgen (21.08.) und der Nacht zu Sonntag (22.08.) in Kellerverschläge ein. Die Täter stahlen mehrere Dosen Sprühlack und Autolautsprecher. Sie verursachten 200 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Handy unterschlagen

Gersfeld - Am Freitag (20.08.) besuchte ein 59-jähriger Mann aus Fulda eine Bäckerei am Ebersberger Platz. Beim Verlassen des Ladens, gegen 19:40 Uhr, vergaß er sein Handy auf einem Tisch. Als er gegen 20 Uhr zurückkehrte, war das Handy nicht mehr da. Es ist davon auszugehen, dass ein Unbekannter das Handy an sich genommen hatte. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Keller von Mehrfamilienhaus

Fulda - Unbekannte brachen zwischen Freitagabend (20.08.) und Montagmittag (23.08.) in mehrere Kellerverschläge eines Mehrfamilienhauses in der Robert-Kircher-Straße ein. Die Täter stahlen mehrere Handwerkermaschinen im Gesamtwert von etwa 500 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

