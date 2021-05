Polizei Paderborn

POL-PB: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Paderborn-Elsen, Alte Schanze (ots)

Ein 23-jähriger Pkw-Fahrer aus Geseke befuhr die Straße Alte Schanze in Fahrtrichtung Wewer und beabsichtigte nach links auf die Salzkottener Straße (Bundesstraße 1) in Fahrtrichtung Paderborn aufzufahren. Beim Abbiegen missachtete er den Vorrang eines entgegenkommenden 42jährigen Pkw-Führers aus Paderborn, der die Alte Schanze in Fahrtrichtung Scharmede befuhr. Bei dem Zusammenstoß wurde der Paderborner leicht verletzt.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell