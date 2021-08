Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Räuberische Erpressung

Ludwigsau (ots)

Ein 50-Jähriger war am Montagabend (23.08.), gegen 21 Uhr, auf einem Feldweg zwischen der L 3254 und der Straße "Am Mühlrain" spazieren, als er von hinten durch einen Unbekannten angesprochen wurde. Nach Aussage des Geschädigten schrie dieser ihn an und bedrängte ihn. Da der Mann etwas in der Hand hielt, das der 50-Jährige aufgrund der Dunkelheit nicht deuten konnte, übergab er ihm nach Aufforderung die dunkelblaue Steppjacke, die er zu diesem Zeitpunkt trug. In der Jacke befanden sich ein Pkw- und Haustürschlüssel sowie ein schwarzes iPhone 7. Der unbekannte Mann floh mit dem Diebesgut im Wert von rund 750 Euro.

Der Geschädigte beschreibt den Täter wie folgt: männlich, circa 180 Zentimeter groß, schlanke Statur, 30 bis 35 Jahre alt. Er sprach gebrochen Deutsch und trug zum Zeitpunkt des Überfalls einen dunklen Kapuzenpullover sowie eine dunkle Jogginghose.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell