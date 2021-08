Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Sachbeschädigung an Wahlplakaten - Geldbörse aus Auto gestohlen

Fulda (ots)

Sachbeschädigung an Wahlplakaten

Neuhof - Am Samstagmittag (21.08.), zwischen 16 Uhr und 18:45 Uhr, beschädigten Unbekannte im Zollweg mehrere Wahlplakate, indem sie diese von Straßenlaternen rissen. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Geldbörse aus Auto gestohlen

Fulda - Zwischen Freitagnachmittag (20.08.) und Samstagabend (21.08.) drangen Unbekannte in der Pacelliallee in eine schwarze Mercedes C-Klasse ein und stahlen eine Geldbörse. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

