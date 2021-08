Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Friteuse geriet in Brand

Bad Hersfeld (ots)

Am Sonntagabend, gegen 19:45 Uhr, kam es zu einem Küchenbrand am Lingplatz in Bad Hersfeld. Der Wohnungsinhaber setzte in seiner Küche eine Friteuse in Betrieb, ging auf den Balkon und ließ diese unbeaufsichtigt. Kurz darauf wurde er auf Qualm aus seiner Küche aufmerksam. Als er in seine Küche ging, brannte mittlerweile die Friteuse samt der darüber befindlichen Abzugshaube. Die Feuerwehr Bad Hersfeld konnte den Brand schnell löschen. Der 44-jährige Wohnungsinhaber blieb unverletzt. Die Schadenshöhe kann derzeit noch nicht beziffert werden.

eingestellt: EPHK Wibngenfeld / E 31

