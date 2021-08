Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Wahlplakate heruntergerissen und beschädigt

Neuhof (ots)

Bislang unbekannte Täter rissen im Zollweg in Neuhof insgesamt sieben Wahlplakate verschiedener Parteien von den Laternenmasten und beschädigten diese. Die Tatzeit dürfte am Samstag, den 21.08.21, zwischen 16:00 und 18:45 Uhr, gelegen haben. Die Polizei Fulda bittet in diesem Zusammenhang um sachdienliche Hinweise unter 0661/1050 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache.

