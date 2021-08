Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Rollerfahrer stürzt und verletzt sich lebensgefährlich

Bebra (ots)

Am Sonntag, 22.08.21, gegen 00:35 Uhr, kam es in Bebra-Asmushausen, Am Schwimmbad, zu einem Alleinunfall eines Rollerfahrers, bei dem sich dieser lebensgefährlich verletzte. Der 45-jährige Mann aus Ludwigsau fuhr mit einem Elektro-Scooter die abschüssige Straße hinunter. Aus bislang unbekannter Ursache kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Steinmauer. Hierbei erlitt er lebensgefährliche Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in das Klinikum Kassel geflogen. Da bei ihm der Verdacht auf Alkoholeinwirkung bestand, wurde eine Blutentnahme angeordnet.

