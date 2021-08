Polizei Münster

POL-MS: Betrüger räumen Schließfach leer - Warnung vor neuer Masche

Münster (ots)

Betrüger haben am Dienstag (10.8.) aus einem Schließfach einer Münsteranerin einen fünfstelligen Bargeldbetrag erbeutet. Die Polizei warnt vor einer neuen dreisten Masche.

Die Täter erfragen in einem Telefonat, ob ein Schließfach bei einer Bank vorhanden sei. Bejahen die Angerufenen dies, geben sich die Betrüger als Polizeibeamte aus, täuschen vor, dass sich Angestellte der Bank an den Schließfächern zu schaffen machen und Falschgeld darin verstauen würden. Zu Beweismittelzwecken soll das vermeintliche Falschgeld von dem Angerufenen aus dem Schließfach geholt werden. Mit weiteren Anrufen setzen sie die meist älteren Menschen unter Druck und versuchen, Termine für die Übergabe von Geld und Schmuck zu vereinbaren.

In diesem aktuellen Fall riefen die Betrüger, nachdem die Münsteranerin das Bargeld abgeholt hatte, erneut an. Gegen 12 Uhr kam ein etwa 30 jähriger Mann zu ihr ins Geistviertel und nahm die Beute in Empfang. Der Täter ist etwa 1,75 Meter groß, hatte einen dicken Bauch, kurze blonde Haare zum Stoppelschnitt geschnitten und trug ein schwarzes T-Shirt mit gelbem Emblem und eine dunkle Hose.

Die Polizei rät, im Zweifel Telefonate sofort zu beenden, Vertrauenspersonen hinzuzuziehen und im Verdachtsfall die "110" zu wählen.

Hinweise zu dem Betrüger nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell