Polizei Münster

POL-MS: Alkoholisierte E-Scooter-Fahrer - zwei Verstöße in einer Nacht

Münster (ots)

Samstagnacht (07.08., 01:00 Uhr) haben Polizisten einen 19-jährigen Heranwachsenden auf dem E-Scooter kontrolliert. Der Münsteraner war den Beamten aufgefallen, da dieser beim Anhalten an der Ampel beinahe umgefallen wäre. Als die Polizisten einen freiwilligen Alkoholtest durchführen wollten, flüchtete der Münsteraner plötzlich in Richtung der Frie-Vendt-Straße. Die Streife verfolgte den 19-Jährigen und forderte ihn auf stehenzubleiben. Dieser ignorierte die Anweisung, kletterte über einen Zaun und versteckte sich im Gebüsch. Die Beamten fanden den 19-Jährigen dort liegend und nahmen ihn fest. Der Alkoholtest zeigte einen Wert von 1,18 Promille. Nur wenige Stunden später (07.08., 03:38 Uhr) hielten Polizisten einen weiteren alkoholisierten E-Scooter-Fahrer an. Die Polizisten stoppten den 23-jährigen Mann, da er auf der Grevener Straße / Prins-Claus-Straße auf dem Radweg entgegen der Fahrtrichtung fuhr. Während der Kontrolle rochen die Beamten Alkohol in der Atemluft des jungen Mannes. Ein Test zeigte 1,54 Promille.

Beiden Männern wurde auf der Wache eine Blutprobe entnommen. Sie erwartet ein Strafverfahren.

Verfasserin: Jette Kantereit

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell