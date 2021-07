Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Rastatt (ots)

Am Freitagmorgen, 09.40 Uhr, ereignete sich an der Kreuzung Ottersdorfer Straße/Augustastraße ein Verkehrsunfall. Ein schwarzer Pkw bog von der Augustastraße nach links in die Ottersdorfer Straße stadtauswärts ab. Hierbei missachtete er die Vorfahrt einer Fahrradfahrerin, die auf der Ottersdorfer Straße stadteinwärts fuhr. Sie musste eine Vollbremsung durchführen, um einen Zusammenstoß mit dem schwarzen Pkw zu vermeiden. Die Fahrradfahrerin verlor das Gleichgewicht und stürzte. Sie musste vom Rettungsdienst mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der Fahrer des schwarzen Pkw entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Rastatt, Telefon 07222 7610, zu melden.

