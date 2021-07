Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Appenweier - Auf Stauende aufgefahren, zwei leicht Verletzte

Appenweier (ots)

Am Donnerstagnachmittag ereignete sich auf der A 5 in Höhe der Tank- und Rastanlage Rechntal-West ein Auffahrunfall. Ein 38-jähriger LKW-Fahrer fuhr gegen 16:30 Uhr in südliche Richtung, als er das Ende eines Staus übersah und dem vor ihm fahrenden LKW auffuhr. Der 31-jährige LKW-Lenker und sein 39-jähriger Beifahrer des vorausfahrenden LKW wurden in Folge des Aufpralls leicht verletzt und durch den Rettungsdienst vor Ort medizinisch versorgt. Keiner der beiden verletzten Personen musste in eine Klinik gebracht werden. Der Gesamtschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt.

