POL-OG: Achern, Mösbach - Sachschaden bei Verkehrsunfall

Achern, Mösbach (ots)

Eine 44 - jährige PKW-Führerin befuhr am Donnerstagmittag die K 5308 von Oberachern in Richtung Mösbach. Gegen 11.30 Uhr übersah die Fahrerin eines Mercedes kurz vor der Auffahrt zur L87 zwei auf der Fahrbahn liegende, faustgroße Granitsteine. In Folge des Überfahrens wurde die Bereifung hinten links beschädigt. Hinweise darauf, wie die Hindernisse auf die Straße gelangen konnten, sind bislang nicht bekannt. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 200 Euro.

