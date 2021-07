Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Sachbeschädigung an Schaufenster Deko

Achern (ots)

In der Hauptstraße kam es am Donnerstagmittag zu einem eher ungewöhnlichen Vorfall. In einem Geschäft schüttete ein bislang noch unbekannter Mann eine Dose Farbe oder Lackierung auf die Dekoration im Schaufenster. An der Tierskulptur, einer 1,5 Meter großen Dogge, entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro. Bereits am Morgen des Tattages fiel der Unbekannte in dem Laden auf. Hierbei soll er versucht haben, mit einer Stichsäge das Ohr der Dogge abzutrennen. Über die Beweggründe ist bisher noch nichts bekannt. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

/cp

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell