Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Appenweier - Zeugen nach sexueller Belästigung gesucht

Appenweier (ots)

Nach einem Vorfall am Donnerstagabend, sind die Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei auf der Suche nach Zeugen. Gegen 21:20 Uhr war eine junge Frau im Bereich `Hinter den Gärten´ am Ortsausgang Appenweier in Richtung Radweg B28 unterwegs, als ein Unbekannter der Frau folgte und sie bedrängte. In diesem Verlauf soll er der Spaziergängerin unter den Rock gefasst und sie unsittlich berührt haben. Als sich die Angegriffene durch lautes Schreien um Hilfe bemühte, ließ der Unbekannte von ihr ab und flüchtete. Er wurde als schlank mit dunkelblonden Haaren, etwa 167 cm groß beschrieben. Er trug zur Tatzeit weiße Turnschuhe, eine schwarze Hose und ein T-Shirt. Hinweise zur Person nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0781 21-2820 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell