Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl, Kork - Verletzter nach Verkehrsunfall

Kehl (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am Freitagmittag in der Andreas-Kratt-Straße, war ein Verletzter zu melden. Etwa gegen 14.15 Uhr öffnete ein PKW-Fahrer, nachdem er sein Auto geparkt hatte, seine Autotür. Infolgedessen kollidierte ein Fahrradfahrer mit dem plötzlichen Hindernis und wurde über die Autotür geschleudert. Dadurch erlitt er schwere Kopfverletzungen. Der Verletzte wurde durch den Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

/lk

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell