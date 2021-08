Polizei Münster

POL-MS: Mit Glasflasche auf den Kopf geschlagen und Handy geraubt - Zeugen gesucht

Münster (ots)

Sonntagnacht (08.08., 01:30 Uhr) haben zwei Unbekannte das Handy eines 31-jährigen Mannes an der Winkelstraße geraubt. Der 31-Jährige ging in Begleitung eines 15-jährigen Jugendlichen die Straße entlang, als zwei Unbekannte sie plötzlich angriffen. Die Täter schlugen mit einer Glasflasche auf den Hinterkopf der beiden Münsteraner. Dabei wurden beide Personen leicht verletzt. Anschließend raubten sie das schwarze Samsung-Handy und flüchteten in den Park. Nach Angaben der Geschädigten soll es sich bei den Unbekannten um zwei circa 25 bis 30 jährige Männer mit dunkler Hautfarbe handeln. Einer der Täter trug eine rote Jacke, eine blaue Jeanshose und hatte Rasterlocken. Der andere Unbekannte war mit einer schwarzen Hose bekleidet und hat eine Glatze.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

Verfasserin: Jette Kantereit

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell