Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Kennzeichen gestohlen - Metall aus Kellerraum geklaut - Geldbörse entwendet

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Kennzeichen gestohlen

Bad Hersfeld - Unbekannte Täter entwendeten zwischen Sonntag (01.08.) und Freitag (13.08.) das Kennzeichen HEF-GW 160 eines silbernen Anhängers des Herstellers "Unsinn". Dieser war auf einem umzäunten Werksgelände in der Friedloser Straße abgestellt. Das Diebesgut hat einen Wert von rund 60 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Metall aus Kellerraum geklaut

Kirchheim - 50 Kilogramm Buntmetall erbeuteten unbekannte Täter zwischen Montagnacht (16.07.) und Samstagvormittag (21.08.) aus dem Kellerraum eines Einfamilienhauses in der Straße "Im Wiesental". Die Langfinger brachen die Kellertür auf der Rückseite des Hauses auf und flüchteten mit Diebesgut im Wert von circa 380 Euro. Sie hinterließen rund 250 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Geldbörse geklaut

Bad Hersfeld - Eine 61-Jährige war am Samstag (21.08.), gegen 11.30 Uhr, in einem Einkaufszentrum in der Heinrich-von-Stephan-Straße einkaufen. In einem unbeobachteten Moment wurde die in dem Einkaufswagen befindliche schwarze Handtasche von einer unbekannten Frau, die in Begleitung eines Kindes war, geklaut. In der Tasche befand sich unter anderem eine braune Geldbörse mit mehreren hundert Euro Bargeld sowie ein iPhone. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Julissa Bär

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell