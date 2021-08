POL-OH: Verkehrsmeldungen für den Landkreis Fulda und den Vogelsbergkreis

Polizeipräsidium Osthessen

1. Fulda

BMW-Fahrerin prallt gegen Schutzplanke

Fulda - Sachschaden in Höhe von circa 16.000 Euro entstand bei einem Unfall am Sonntag (22.08.). Eine 26-jährige BMW-Fahrerin befuhr gegen 15.55 Uhr die B 27 aus Richtung Hünfeld kommend in Fahrtrichtung Fulda. Zwischen der Anschlussstelle Esso-Nord und Leipziger Straße kam ihr Fahrzeug auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern, geriet nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der dortigen Schutzplanke.

Polizeistation Fulda

Unfallflucht nach Kollision

Rasdorf - Auf der Landstraße zwischen Rasdorf und Geisa touchierten am Montag (23.08.), gegen 7.30 Uhr, zwei entgegenkommende Fahrzeuge. Einem 52-jährigen Lkw-Fahrer (7,5 Tonnen) kam ein bisher unbekanntes Fahrzeug entgegen. Beim Vorbeifahren berührten sich die Außenspiegel der Fahrzeuge. Nach Aussage des 52-Jährigen soll es sich dabei um einen weißen Lkw gehandelt haben. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 600 Euro. Der Fahrer des weißen Lkw setzte seine Fahrt in Richtung Rasdorf fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise zu dem flüchtigen Lkw bitte an die Polizeistation Hünfeld unter 06652/96580.

Polizeistation Hünfeld

2. Vogelsberg

Seitenstreifen und Graben beschädigt

Alsfeld - Zwischen Mittwoch (11.08.) und Montag (16.08.), befuhr ein unbekannter Fahrzeugführer die L 3145 zwischen Reibertenrod und dem Abzweig nach Fischbach in unbekannte Richtung. Er oder Sie verlor die Kontrolle über das Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von 300 EUR am Seitenstreifen und am Graben. Wer den Unfall gesehen hat oder Hinweise zum Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631-9740 zu melden.

Geparktes Fahrzeug beschädigt

Alsfeld - Am Samstag (21.08.) stellte eine Alsfelderin ihren blauen Skoda gegen 14:30 Uhr auf dem Parkplatz der Hardtmühle ab. Zu dieser Zeit war ein weiterer PKW mit einer schokoladenartigen Farbe auf dem Parkplatz geparkt. Als die Frau nach einem Spaziergang gegen 15:30 Uhr zu ihrem PKW zurückkam, stellte sie Beschädigungen im Bereich des Radkastens und der Fahrertür fest. Dieser Bereich war eingedrückt und der Lack war oberflächlich beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro. Wer den Unfall gesehen hat oder Hinweise zum Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631-9740 zu melden.

Polizeistation Alsfeld

