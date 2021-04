Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: 45-Jähriger fällt erneut mit rechtsradikalen Parolen auf

Kaiserslautern (ots)

Wieder ist ein 45-Jähriger im Stadtgebiet unangenehm aufgefallen (wir berichteten: https://s.rlp.de/7QcFX). Der psychisch auffällige Mann skandierte am Mittwochabend in der Marktstraße den Hitlergruß und rechtradikale Parolen. Zeugen informierten die Polizei. Der Verdächtige konnte am Stiftsplatz von einer Polizeistreife angetroffen werden. Ihm wurde ein Platzverweis erteilt. Die Polizei leitete ein Strafverfahren ein. Etwa eine Stunde später verständigten Anwohner aus der Hummelstraße die Beamten, dort fiel der Mann in gleicher Weise auf. Er konnte von Zeugen identifiziert werden. Die Fahndung nach dem 45-Jährigen verlief erfolglos. Der Verdächtige blickt einem weiteren Strafverfahren entgegen. |erf

