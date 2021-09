Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: +++Korrekturmeldung - Altersangabe korrigiert+++

Schmallenberg (ots)

Am Dienstag, 19:30 Uhr, befuhr ein 39-jähriger Motorradfahrer aus Schmallenberg die L737 aus Werpe kommend in Fahrtrichtung Schmallenberg. Ein 33-jähriger aus Schmallenberg fuhr mit seinem Trecker in die gleiche Fahrtrichtung. Als der Motorradfahrer versuchte, den Trecker zu überholen, beabsichtigte dieser bereits nach links in einen Feldweg abzubiegen. Nach ersten Erkenntnissen bemerkte der 39-Jährige den Abbiegevorgang des vorausfahrenden Treckers zu spät, sodass ein Zusammenstoß nicht mehr verhindert werden konnte. Hierbei erlitt der Motorradfahrer tödliche Verletzungen. Der Treckerfahrer blieb unverletzt. Die Strecke blieb für die Zeit der Unfallaufnahme komplett gesperrt.

