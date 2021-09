Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Holz aus Bannwald entwendet

Ludwigsburg (ots)

Wegen Diebstahls und eines Verstoßes gegen das Landeswaldgesetz ermittelt die Polizei gegen einen 57-jährigen Tatverdächtigen, der am Mittwochabend gegen 20:00 Uhr von einem Mitarbeiter von Forst BW beim Verladen von Baumstämmen im Bannwaldgebiet "Mietholz" beobachtet wurde. Dazu war der 57-Jährige mit einem Traktor und einem Forstanhänger in das Waldstück gefahren. Nach dem Hinweis des Zeugen stellten Polizeibeamte am Wohnort des Tatverdächtigen sowohl das benutzte Gespann als auch das bereits abgeladene Diebesgut fest. Dessen Wert wird mit etwa 600 Euro beziffert.

