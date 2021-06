Polizei Korbach

POL-KB: Frankenau - Großbrand landwirtschaftliches Anwesen, Folgemeldung

Korbach (ots)

Am Freitag gegen 02.00 Uhr kam es in Frankenau zu einem Großbrand, bei dem eine Scheune mit Stall nahezu komplett herunterbrannte. Es entstand Sachschaden in Höhe von mindestens 500.000 Euro (siehe Erstmeldung Polizeipräsidium Nordhessen vom 25.06.2021, 04.36 Uhr).

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei wurden bei dem Brand keine Personen verletzt. In den Stallungen befanden sich etwa 100 Rinder und Bullen. Einige der Tiere haben das Feuer nicht überlebt. Die Anzahl der getöteten Tiere kann noch nicht genau benannt werden, da viele der Tiere aufgrund des Feuers flüchteten und bislang noch nicht wieder eingefangen werden konnten. Die Zahl der verstorbenen Tiere liegt nach derzeitigen Erkenntnissen im niedrigen zweistelligen Bereich.

Die Löscharbeiten der Feuerwehren sind mittlerweile abgeschlossen. Die Kriminalpolizei Korbach hat die Ermittlungen zur Brandursache heute Morgen aufgenommen. Diese gestalten sich aufgrund des hohen Verbrennungsgrades aufwändig und schwierig. Es ist vorgesehen, einen Brandsachverständigen des Hessischen Landeskriminalamtes in die Ermittlungen zur Brandursache einzubeziehen.

Mögliche Zeugen zum Brandgeschehen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Korbach unter der Tel. 05631-971-0 zu melden.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell