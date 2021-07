Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

FW-EN: Rauchmelder ausgelöst

Breckerfeld (ots)

Datum: 24.07.2021/ Uhrzeit: 02:07 Uhr/ Dauer: ca. 75 Minuten/ Einsatzstelle: Eichenstraße/ Einheiten: Löschzug Breckerfeld/ Löschgruppe Delle/ Löschgruppe Zurstraße/ Rettungswagen (RTW)/ Bericht (cs): Samstagnacht wurde die Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld zu einem Einsatz in der Eichenstraße alarmiert. Ein Anwohner hatte die Feuerwehr gerufen, weil in der Wohnung unter ihm der Rauchmelder ausgelöst hatte. Bei der Erkundung konnte zunächst kein Rauch festgestellt werden. Ein Trupp ging mit Wasser ins 1. Obergeschoss vor. Von außen wurde die Steckleiter in Stellung gebracht. Der Wohnungsbesitzer öffnete anschließend die Wohnung, in der der Rauchwarnmelder ausgelöst hatte. Dort konnte nichts festgestellt werden. Alle freiwilligen Kräfte konnten wieder einrücken. Der Einsatz endete nach ca. 75 Minuten.

