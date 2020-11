Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unfall unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln- BMW rutscht in Hecke

HiddenhausenHiddenhausen (ots)

(sls) Am Mittwochmorgen (11.11.) wurde die Polizei zu einem Verkehrsunfall im Schweichelner Wald gerufen. In Höhe des dortigen Sportplatzes rutschte der 21-jähriger Fahrer aus Hiddenhausen gegen 09.50 Uhr mit seinem silbernen BMW in eine Hecke hinein. Durch eine Zeugin wurde im Vorfeld beobachtet, dass der Fahrer in Schlangenlinien fuhr und augenscheinlich "Fahrübungen" vorgenommen hatte. Aufgrund des auffälligen Verhaltens des 21-Jährigen an der Unfallstelle, bestand der Verdacht, dass er den Pkw unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln geführt hat. Ein freiwillig durchgeführter Drogentest verlief deutlich positiv. Dem Hiddenhauser wurde im Krankenhaus entsprechende Blutproben entnommen. Dem Tatverdächtigen fiel im Bereich des Krankenhauses bei der Herausnahme seiner Geldbörse zudem noch ein sogenanntes "Bubble" einer rauschgiftähnlichen Substanz herunter. Sowohl das Betäubungsmittel, als auch sein Führerschein wurden nach Beendigung aller Maßnahmen sichergestellt. Der BMW war nicht mehr fahrbereit und musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell