Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Niedereschach, Schwarzwald-Baar-Kreis) Auffahrunfall wegen Wildwechsel (20.09.2021)

Niedereschach (ots)

Am Montagmorgen ist es auf der Kreisstraße 5718 zu einem Auffahrunfall gekommen. Eine 28-Jährige fuhr mit einem VW gegen 10 Uhr von Niedereschach in Richtung Kappel. Kurz vor dem Ortsschild bremste sie aufgrund eines querenden Tieres stark ab. Eine hinter ihr fahrende 20-Jährige bremste mit einem Audi ebenfalls ab, konnte einen Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern. Die VW-Fahrerin verletzte sich leicht. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro.

