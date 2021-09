Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg, Landkreis Rottweil) Unfall zwischen einem Lastwagen und einem Auto (20.09.2021)

Schramberg (ots)

Zu einem Unfall zwischen einem Lastwagen und einem Auto ist es am Montagabend auf Höhe des Busbahnhofs gekommen. Ein 58-Jähriger fuhr mit einem Laster auf der Berneckstraße in Richtung Sportplatz. An einer Kreuzung wechselte er auf die linke Fahrspur, um in die Weihergasse abzubiegen. Hierbei blieb er mit dem Auflieger an einem vor Audi eines 38-Jährigen hängen und beschädigte diesen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro.

