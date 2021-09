Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen, Landkreis Tuttlingen) 10-jährige Radfahrerin angefahren (20.09.2021)

Spaichingen (ots)

Zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem Fahrrad ist es am Montagnachmittag an der Kreuzung Schuraer Straße und "Am Unterbach" gekommen. Ein 89-jähriger Renault-Fahrer bog von der Schuraer Straße nach links ab. In diesem Moment querte eine 10-Jährige mit einem Fahrrad den Zebrastreifen, welche der Autofahrer zu spät sah. Er versuchte über eine Verkehrsinsel auszuweichen, streifte aber trotzdem das Fahrrad. Das Mädchen stürzte und erlitt einen Schock. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus.

