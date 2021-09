Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hilzingen, Lkrs. KN) Auffahrunfall mit hohem Sachschaden (21.09.2021)

Hilzingen (ots)

Rund 11.000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Auffahrunfalls, der sich am Dienstagmorgen gegen 06.15 Uhr auf der Bruderhofstraße ereignet hat. Ein 33-jähriger Smart-Fahrer war auf der Bruderhofstraße in Fahrrichtung Kreisverkehr 191 / Hohenkrähenstraße unterwegs und musste kurz vor dem Kreisverkehr verkehrsbedingt abbremsen. Dies erkannte ein nachfolgender 20-jähriger Mercedes-Fahrer zu spät und prallte gegen den bereits stehenden Smart. Der Mercedes, an dem ein wirtschaftlicher Totalschaden entstand, musste abgeschleppt werden.

