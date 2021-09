Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz-Fürstenberg) Unfallflucht im Mittelweg - Polizei bittet um Hinweise (19./20.09.2021)

Konstanz (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag, ist ein im Mittelweg geparkter Mercedes-Benz durch einen unbekannten Autofahrer beschädigt worden. Ohne sich um den angerichteten Sachschaden in Höhe von über 3.500 Euro an der linken vorderen Fahrzeugfront zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Der Mercedes war nicht mehr fahrbereit und musste abtransportiert werden. Die Polizei Konstanz nimmt Hinweise zu dem flüchtigen Unfallverursacher unter der Tel.-Nr., 07531 995-0, entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell