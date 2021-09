Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Streit weitet sich aus (20.09.2021)

Konstanz (ots)

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen sind Beamte des Polizeireviers am Montagnachmittag gegen 15.15 Uhr in die Karlsruher Straße gerufen worden. Vor Ort stellte sich heraus, dass drei Jugendliche und zwei erwachsene Männer im Alter von 29 und 36 Jahren zunächst verbal in Streit geraten waren, schließlich schlugen sie gegenseitig aufeinander ein. Mehrere Zeugen gingen dazwischen und beendeten das Aufeinandertreffen. Auslöser dieser Schlägerei war nach ersten Erkenntnissen eine körperliche Auseinandersetzung am Morgen in einer Schule.

