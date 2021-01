Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Kaminasche setzt Mülltonnen in Brand

MeppenMeppen (ots)

Am Samstagmittag ist es an der Mozartstraße zum Brand mehrerer Restmülltonnen gekommen. Ein 53-jähriger Anwohner hatte gegen 12 Uhr vermeintlich erloschene Asche eines Kaminofens in eine Restmülltonne gekippt. Die Asche entzündete das Behältnis und die Flammen griffen auf weitere Mülltonnen über. An Hausfassade und Jalousien entstanden Schäden durch Verrußungen. Verletzt wurde niemand.

