Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Grafschaft Bentheim - 24 Verstöße gegen Ausgangssperre, Beamte angegriffen

Grafschaft BentheimGrafschaft Bentheim (ots)

Zwischen 21 Uhr des gestrigen und 5 Uhr des heutigen Tages hat die Polizei in der Grafschaft Bentheim insgesamt 24 Verstöße gegen die Ausgangssperre festgestellt. In allen Fällen leiteten die Beamten Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. Als eine Streifenbesatzung der Polizei Nordhorn gegen 22.15 Uhr am Stadtring einen 36-jährigen Mann kontrollieren wollte, ergriff dieser die Flucht. Nachdem die Polizisten ihn eingeholt hatten, attackierte er diese und musste überwältigt werden. Er verbrachte mehrere Stunden in der Gewahrsamszelle und wird sich wegen Widerstandes gegen Polizeibeamte in einem Strafverfahren verantworten müssen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Dennis Dickebohm

Telefon: 0591 87 104

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell