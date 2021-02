Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Wermelskirchen - Am helllichten Tag: 43-Jährige überfallen und ausgeraubt

Wermelskirchen (ots)

Am Mittwoch (17.02.) wurde eine 43-jährige Frau aus Wermelskirchen gegen 11:00 Uhr in der Rot-Kreuz-Straße von unbekannten Tätern überfallen und ausgeraubt. Die Täter entwendeten unter anderem Bargeld, Mobiltelefon und Zigaretten.

Die 43-Jährige war fußläufig in Richtung Stockhausener Straße unterwegs, als sich ihr zwei Männer in den Weg stellten und einer der Täter plötzlich an der Handtasche der Frau riss und die Herausgabe von Geld verlangte. Aus Angst vor den Tätern übergab die 43-Jährige schließlich ihre Wertsachen. Die Täter entfernten sich anschließend in Richtung Neuschäferhöhe.

Die Polizei RheinBerg sucht dringend Zeugen, die den Tathergang beobachtet haben und nähere Hinweise zu den Täter geben können.

Die Täter sollen über ein südosteuropäisches Erscheinungsbild verfügen, hatten dunkle Haare und waren zum Tatzeitpunkt mit einer schwarzen knielangen Winterjacke mit Fellkapuze und hellen Schuhen bekleidet. Einer der Täter soll circa 180cm-185cm, der andere circa 185cm- 190cm groß sein. Auffällig: Einer der Männer hatte einen dunklen Vollbart.

Sachdienliche Hinweise bitte an 02202 205-0. (mw)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell