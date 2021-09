Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Engen, Lkrs KN) Beim Überholvorgang Gegenverkehr nicht beachtet (21.09.2021)

Engen (ots)

Drei Leichtverletzte und Sachschaden in Höhe von über 10.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagmorgen gegen 06.45 Uhr auf der B491 ereignet hat. Eine 19-jährige VW-Fahrerin war von Engen kommend in Richtung Emmingen-Liptingen unterwegs und wollte kurz vor Talmühle zwei Lkw, jeweils mit Anhänger, überholen, als ihr eine 23-jährige Audi-Fahrerin entgegen kam. Die 19-Jährige versuchte nach links in Richtung Abhang auszuweichen, kann jedoch eine seitlich versetzte Frontalkollision mit dem Audi nicht verhindern. Beide Fahrerinnen und ein 19-jähriger Beifahrer im Golf wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Der Verkehr wurde an der Unfallstelle vorbei geleitet, für die Bergung der Fahrzeuge war eine kurzfristige Sperrung der Bundesstraße nötig.

